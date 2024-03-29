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19:30, 29 марта 2024Бывший СССР

Украина начала строительство линий укреплений на границе с Россией

Сумская ОВА: Украина строит линию укреплений на границе с Россией

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Украина строит линию укреплений на границе с Россией в Сумской области. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На Сумщине одновременно строится несколько линий стационарных фортификационных сооружений. Используется бетон, дерево, металлические конструкции», — говорится в сообщении.

Также в ОВА отметили, что проект для линии укреплений подготовил Центральный проектный институт Министерства обороны. В строительстве оборонительных сооружений принимают участие 26 компаний-подрядчиков из разных регионов Украины. Закончить строительство укреплений планируется в ближайшие несколько недель.

Глава Сумской области Владимир Артюх подчеркнул, что над фортификацией области работают уже несколько лет. Он отметил, что наиболее интенсивную работу провели в 2023 году, когда строилась первая линия обороны.

Ранее стало известно, что Киев планирует возвести линию обороны, наподобие возведенной российскими войсками, о которую разбилось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году.

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      Александр Курбатов
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