Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:44, 2 апреля 2024Бывший СССР

Украинский посол назвал жителей Бразилии инопланетянами

Посол Мельник: в Бразилии не хотят говорить о конфликте Москвы и Киева

Фото: Andre Penner / AP

Бразильские чиновники и политики не хотят говорить о конфликте Москвы и Киева из-за своей нейтральной позиции. Об этом заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, передает «РБК-Украина».

«Во мне иногда создается впечатление, что люди здесь живут на другой планете. О войне — и это довольно печальный факт — здесь никто говорить не хочет. То есть если вы идете в МИД, проводите встречи с парламентариями, то темы войны просто избегают, потому что она неудобна, потому что нечего ответить», — рассказал он.

Украинский посол напомнил о визите в Бразилию президента Франции Эммануэля Макрона, который состоялся в конце марта. По его словам, французский лидер пытался склонить Бразилиа к поддержке Украины, однако президент республики Лула да Силва ответил, что у бразильцев нет «такой нервозности, как во Франции», так как они находятся в тысячах километров от конфликта.

Мельник подчеркнул, что у Украины нет поддержки в странах Латинской Америки, так как ей в этом вопросе не содействуют западные партнеры.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. По каким объектам пытались ударить ВСУ?

      В Липецкой области подавили беспилотник

      Бывшая жена Моргенштерна назвала ошибку в отношениях с артистом

      Раскрыта обстановка в аэропорту Татарстана после атаки дронов на регион

      МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян

      Дети случайно нашли редкую монету стоимостью три миллиона рублей

      Мэр Нижнекамска опроверг информацию о пострадавших при ударе БПЛА

      Ценам на российские удобрения предрекли рост

      Стала известна цель ввоза в Россию с Украины взрывчатки в православных иконах

      В российском городе отменили концерт Стаса Михайлова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше