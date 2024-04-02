Украинский посол назвал жителей Бразилии инопланетянами

Посол Мельник: в Бразилии не хотят говорить о конфликте Москвы и Киева

Бразильские чиновники и политики не хотят говорить о конфликте Москвы и Киева из-за своей нейтральной позиции. Об этом заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, передает «РБК-Украина».

«Во мне иногда создается впечатление, что люди здесь живут на другой планете. О войне — и это довольно печальный факт — здесь никто говорить не хочет. То есть если вы идете в МИД, проводите встречи с парламентариями, то темы войны просто избегают, потому что она неудобна, потому что нечего ответить», — рассказал он.

Украинский посол напомнил о визите в Бразилию президента Франции Эммануэля Макрона, который состоялся в конце марта. По его словам, французский лидер пытался склонить Бразилиа к поддержке Украины, однако президент республики Лула да Силва ответил, что у бразильцев нет «такой нервозности, как во Франции», так как они находятся в тысячах километров от конфликта.

Мельник подчеркнул, что у Украины нет поддержки в странах Латинской Америки, так как ей в этом вопросе не содействуют западные партнеры.