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01:42, 2 апреля 2024Россия

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Глава Липецкой области Артамонов сообщил об отмене воздушной опасности в регионе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Липецкой области отменена воздушная опасность, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Внимание! Отбой "Воздушной опасности"», — говорится в сообщении.

О введении в регионе режима воздушной опасности стало известно вечером в понедельник, 1 апреля. Сообщалось, что вблизи границы области были обнаружены беспилотники. По словам губернатора, все силы и средства на территории области были приведены в повышенную готовность.

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      Марина Совина
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