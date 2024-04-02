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13:21, 2 апреля 2024Силовые структуры

В ЛНР против директора ЖКХ возбудили дело из-за взятки

Mash: в ЛНР возбудили дело о коррупции против директора Меловского ЖКХ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Против директора Меловского ЖКХ в Луганской народной республике возбудили дело о коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным ведомства, фигуранту рассказали, что в отношении него проводится проверка о растрате бюджета. Мужчина испугался, собрал 100 тысяч рублей и поехал договариваться с полицией. Сотрудники отказались брать взятку и рассказали обо всем ФСБ. Так коммунальщика задержали с поличным.

Позже выяснилось, что директор не воровал деньги из бюджета. Но за дачу взятки против него возбудили дело.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей заместителя главы столичного управления МЧС Сергея Зотова за коррупцию.

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      Екатерина Кашурникова
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