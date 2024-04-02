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19:33, 2 апреля 2024Экономика

В России призвали бороться с «хищничеством» застройщиков

Экономист Зубец заявил, что нужно бороться с «хищничеством» застройщиков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Строительные компании в России ведут себя безобразно и недобросовестно наживаются на гражданах, и с таким их поведением нужно бороться. К этому экономист Алексей Зубец призвал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, многие россияне берут кредит в банке на первоначальный взнос на покупку жилья или занимают у кого-то деньги и в связи с этим попадают в тяжелую ситуацию, так как не могут выплатить кредиты из-за того, что 70 процентов их доходов уходят на выплату за квартиру.

«Чтобы этого не было, нужно бороться с хищничеством застройщиков, которые ведут себя безобразно на российском рынке недвижимости. Одинаковые дома, построенные в Москве и Йошкар-Оле, отличаются по цене больше чем в четыре раза. Разница в стоимости квартиры идет в карман застройщика. За это платят конкретные люди, которые не могут купить себе нормальную квартиру и завести второго ребенка», — заявил Зубец.

Ранее 2 апреля стало известно, что россияне стали чаще брать ипотеку на срок более 25 лет.

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      Полина Кислицына
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