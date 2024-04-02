В России спрогнозировали ажиотажный спрос на один автомобильный бренд

«РГ»: в России спрогнозировали ажиотажный спрос на автомобили Solaris

Спрос на автомобили бренда Solaris, выпускаемые на автомобильном заводе «АГР» в Санкт-Петербурге, будет ажиотажным. Такой прогноз в беседе с «Российской газетой» («РГ») озвучил генеральный директор по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев.

Эксперт не стал выделять наиболее востребованную модель из четырех и отметил, что все машины будут быстро реализованы, однако сложно предсказать, сколько времени на это потребуется. «За какой период автомобили Solaris будут полностью распроданы, учитывая ограниченное количество машинокомплектов для их производства, сейчас сложно прогнозировать: сколько произведут, столько и быстро продадут», — сказал Тюктеев.

Ранее стало известно, что седаны Solaris KRS российской сборки поступили в продажу по цене 2,18 миллиона рублей. Автомобиль является полным аналогом Kia Rio и имеет одну комплектацию. Дилерам поступили также хэтчбеки KRX нового бренда (аналог Kia Rio X-line), их цена — 2,68 миллиона рублей. На предприятии также производятся седан HS и компактный кроссовер HC — аналоги Hyundai Solaris и Hyundai Creta соответственно.