69-я параллель
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13:31, 2 апреля 202469-я параллель

В России увидели в игре гроссмейстера Непомнящего возрождение советских традиций

Потанин: игра Непомнящего возрождает советские традиции и влюбляет в шахматы
Ян Непомнящий

Ян Непомнящий. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Игра гроссмейстера Яна Непомнящего возрождает советские традиции и влюбляет людей в шахматы. Об этом заявил ТАСС увлекающийся шахматами российский бизнесмен, президент компании «Норникель» Владимир Потанин.

Потанин отметил, что в Советском Союзе шахматами увлекались миллионы людей, и именно благодаря уникальному стилю Непомнящего этот вид спорта получает новую популярность.

Ян обладает собственным уникальным стилем и рисунком игры, смело идет в атаку и активно выстраивает защитные стратегии (...) Совсем скоро у него будет шанс в очередной раз вписать свое имя в историю побед

Владимир Потанинпрезидент компании «Норникель»

Ян Непомнящий примет участие в турнире претендентов в Торонто, победитель которого получит возможность побороться за первенство с действующим чемпионом мира по шахматам. Соревнование состоится с 4 по 21 апреля.

Президент «Норникеля» Потанин известен как спортсмен-любитель. Играть в шахматы его научил отец. В школе будущий бизнесмен продолжал увлекаться шахматами, а во время учебы в МГИМО принимал участие в межвузовских соревнованиях. В 1970-х он защитил первый разряд по шахматам. Позже, став предпринимателем, Потанин продолжал играть для себя и следить за тем, что происходит в мире больших шахмат. В 2021 году он провел товарищеский поединок с Яном Непомнящим.

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      Марк Леонов
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