В России увидели в игре гроссмейстера Непомнящего возрождение советских традиций

Потанин: игра Непомнящего возрождает советские традиции и влюбляет в шахматы

Игра гроссмейстера Яна Непомнящего возрождает советские традиции и влюбляет людей в шахматы. Об этом заявил ТАСС увлекающийся шахматами российский бизнесмен, президент компании «Норникель» Владимир Потанин.

Потанин отметил, что в Советском Союзе шахматами увлекались миллионы людей, и именно благодаря уникальному стилю Непомнящего этот вид спорта получает новую популярность.

Ян обладает собственным уникальным стилем и рисунком игры, смело идет в атаку и активно выстраивает защитные стратегии (...) Совсем скоро у него будет шанс в очередной раз вписать свое имя в историю побед Владимир Потанин президент компании «Норникель»

Ян Непомнящий примет участие в турнире претендентов в Торонто, победитель которого получит возможность побороться за первенство с действующим чемпионом мира по шахматам. Соревнование состоится с 4 по 21 апреля.

Президент «Норникеля» Потанин известен как спортсмен-любитель. Играть в шахматы его научил отец. В школе будущий бизнесмен продолжал увлекаться шахматами, а во время учебы в МГИМО принимал участие в межвузовских соревнованиях. В 1970-х он защитил первый разряд по шахматам. Позже, став предпринимателем, Потанин продолжал играть для себя и следить за тем, что происходит в мире больших шахмат. В 2021 году он провел товарищеский поединок с Яном Непомнящим.