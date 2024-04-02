В России врачи подделали приглашения на лечение и нелегально ввезли 10 мигрантов

Врачи из Каширы ввезли в страну 10 украинцев, подделав им приглашения на лечение

Трое врачей из подмосковной клиники подделали приглашения на лечение во время пандемии и нелегально ввезли в Россию десять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, канал нелегальной миграции организовали медики из Каширы. Злоумышленники оформили поддельные приглашения якобы от имени клиники, в которой они работали, и таким образом ввезли на территорию России около десяти украинцев. Некоторые из мигрантов до сих пор проживают в стране и даже получили российское гражданство.

Уточняется, что за время действия преступной схемы врачи успели заработать порядка 300 тысяч рублей. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

Ранее в Брянской области сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который организовал незаконный въезд четырех граждан Украины на территорию России. В отношении него возбуждено уголовное дело.