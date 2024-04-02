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08:11, 2 апреля 2024Россия

В Совфеде заявили о вступлении США в новый период своей истории

Сенатор Пушков: США вступают в новое для себя время крушения

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США вступают в новый период своей истории — период крушения. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram.

По мнению политика, на это указывает как продолжающийся рост американского госдолга, так и снижающаяся доля доллара в мировых валютных резервах.

Знаковым событием в этом связи Пушков назвал обрушение моста в штате Балтимор после столкновения с грузовым судном. «Это — зримый признак обрушения Америки», — отметил сенатор.

Ранее Пушков заявил, что состояние здоровья президента США Джо Байдена подрывает его позиции не предстоящих выборах за пост главы Белого дома. Он отметил, что в случае переизбрания реальная власть может оказаться в руках вице-президента Каламы Харрис — «самой слабой из всех вице-президентов США, как минимум, за последние 100 лет».

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      Алан Босиков
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