NYT: Киев стремится нарастить производство оружия, но на это потребуется время

Киев стремится нарастить собственное производство вооружений, но на это потребуется время, которого у него может не быть. Способность Киева увеличить производство оружия оценила газета The New York Times (NYT).

По словам авторов материала, Украине необходимо восстановить отечественную оборонную промышленность, чтобы ее Вооруженным силам не пришлось долгие годы полагаться на западную помощь, однако еще не ясно, удастся ли это сделать вовремя, чтобы изменить ход конфликта.

В США отметили, что, хотя европейские оборонные компании осторожно открывают производства на Украине, крупные американские производители оружия еще не взяли на себя обязательства сделать это.

Ранее экс-морпех США Брайан Берлетик указал на неспособность Украины обеспечить себя снарядами. Он считает, что организация производства снарядов на Украине не имеет смысла и выступает не более чем ширмой для отступления Запада. Военный добавил, что Запад не может покрыть расход боеприпасов Киева и не сумеет нарастить свои возможности даже к концу 2025 года.

