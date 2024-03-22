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06:39, 22 марта 2024Мир

В США заявили о неспособности Украины обеспечить себя снарядами

Экс-морпех США Берлетик: Киев никак не сможет сам обеспечивать себя снарядами

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Организация производства снарядов на Украине не имеет смысла и вступает не более чем ширмой для отступления Запада. Об этом заявил экс-морпех США Брайан Берлетик в социальной сети X.

«Это прекрасное оправдание для урезания расходов и отступления с Украины. Любое производство артиллерийских снарядов на Украине возможно только в таком масштабе, которого не хватит для обеспечения нужд ВСУ», — уточнил он.

По словам Берлетика, Запад не может покрыть расход боеприпасов ВСУ и не сумеет нарастить свои возможности даже к концу 2025 года.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что те, кто хочет мира на Украине, должны мобилизовать все средства для того, чтобы она могла защищаться.

Она отметила, что страны Запада должны предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы и оружие.

Кроме того, ранее генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в ходе телеинтервью обратился к политическому руководству и предложил Киеву разместить на территории государства ядерное оружие стран Запада.

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      Марина Совина
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