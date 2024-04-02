Врач оценила безопасность купленной на китайских маркетплейсах косметики

Дерматолог Байрамукова: покупка косметики на «Алиэкспресс» сродни игре в рулетку

Покупка косметики и гаджетов для сохранения молодости и красоты на китайском маркетплейсе «Алиэкспресс» сродни игре в рулетку, поскольку предугадать качество заказанного товара заранее крайне сложно, заявила дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова. Безопасность косметологических товаров для домашнего использования врач оценила в беседе с «Лентой.ру».

По словам, Байрамуковой, «Алиэкспресс» — огромный онлайн-рынок, на котором продают как качественные товары, так и кремы из сомнительных ингредиентов. К первой категории дерматолог отнесла прежде всего косметику и гаджеты известных брендов, которые прошли сертификацию и хорошо себя зарекомендовали. В этом случае при приобретении бьюти-средств нет никакой опасности, подчеркнула врач.

В то же время, как отметила Байрамукова, есть на маркетплейсе и недобросовестные продавцы, которые подделывают товары известных брендов.

В этом случае вы, конечно, играете в рулетку, потому что при использовании такой косметики можете в лучшем случае приобрести плацебо или же вовсе испортить кожу. При этом понять, где честный продавец, а где — нет, практически невозможно. Но если хотите обезопасить себя, для начала хотя бы почитайте отзывы. Если их просто нет, это должно насторожить Мадина Байрамукова дерматолог-косметолог

Дерматолог также напомнила, что на «Алиэкспресс» продаются и необычные товары, которые не всегда можно найти у известных брендов: массажеры, насадки на губы для их увеличения, свистки для похудения. «Список странных бьюти-гаджетов длинный и иногда смешной. И в этом случае ситуация очень двойственная, потому что никто не знает, как именно должны работать эти товары, поэтому и требовать чего-то определенного от них нет смысла», — рассказала Байрамукова.

Ранее офтальмолог и оптометрист из Нью-Йорка Дженнифер Цай назвала эффективные способы избавиться от мешков под глазами. В первую очередь она призвала защищать кожу вокруг глаз от ультрафиолетовых лучей.