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13:19, 2 апреля 2024Мир

Захарова рассказала о нежелании шведов «вляпываться» в НАТО

Представитель МИД России Захарова: в Швеции никто не хотел вляпываться в НАТО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя результаты опросов общественного мнения после вступления Швеции в Североатлантический альянс, заявила, что шведы не хотели «вляпываться в НАТО». Об этом она написала в своем Telegram.

Как показали результаты опроса, опубликованного газетой Göteborgs-Posten, трое из пяти шведов выступили против отправки шведских солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО. Опираясь на эти данные, Захарова раскритиковала правительство страны из-за нежелания учитывать мнение граждан.

«Членство в НАТО для Швеции — это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов. И, конечно, народу Швеции оно совершенно не нужно», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства. Она добавила, что «вляпываться в НАТО никто не хотел и не хочет», кроме ориентированного на США шведского правительства.

Ранее Захарова заявила, что силы НАТО будут все больше задействовать Швецию в антироссийских операциях после ее вступления в альянс.

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      Лина Пивоварова
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