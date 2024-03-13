Захарова предрекла использование вступившей в НАТО Швеции против России

Захарова: НАТО будет все больше задействовать Швецию в антироссийских операциях

Силы НАТО будут все больше задействовать Швецию в антироссийских операциях после ее вступления в альянс. Такое будущее Стокгольму предрекла официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Шведские власти не могут не понимать, что теперь территорию страны, пополнившую на днях ряды Североатлантического альянса, силы этого агрессивного блока будут все более активно задействовать для ведения направленной против нашей страны военной деятельности, в том числе разведывательной», — отметила она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Россия будет проводить всестороннюю оценку действий, происходящих «на земле». Кроме того, на основе этой оценки будут предприниматься соответствующие действия «зеркального и симметричного» характера.

«Это все будет решаться экспертами», — заключила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину говорят о старте ее раздела. Она подчеркнула, что еще одним доказательством готовящегося раздела Украины является неготовность принять Киев в НАТО.