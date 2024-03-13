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15:55, 13 марта 2024Мир

Захарова связала слова Макрона об отправке войск на Украину с ее разделом

Захарова: слова Макрона об отправке войск на Украину говорят о старте ее раздела

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину говорят о старте ее раздела. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины», — сказала дипломат.

По ее словам, еще одним доказательством подготовки к разделу страны выступает неготовность государств-членов НАТО принять Украину в альянс.

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      Семен Александров
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