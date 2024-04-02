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11:35, 2 апреля 2024Из жизни

Женщина отравила беременную коллегу в попытке помешать ей уйти в декрет

В Китае женщина отравила беременную коллегу, чтобы помешать ей уйти в декрет

Фото: freestocks / Unsplash

Жительница Китая попыталась отравить находящуюся в положении коллегу, чтобы помешать ей уйти в декретный отпуск. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сотрудница государственного бюро по исследованиям в области гидрологии из провинции Хубэй в какой-то момент заметила, что вода, которую она пьет на работе, имеет странный вкус. Женщина стала пить кипяченую бутилированную воду, но неприятный привкус не пропал. Заподозрив неладное, она решила незаметно установить систему видеонаблюдения над своим рабочим столом, чтобы удостовериться, что никто не подходил к напиткам в ее отсутствие.

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Позже на записи, сделанной на планшет, беременная женщина увидела, как одна из коллег подсыпает порошок в стоявший на ее столе напиток. Пострадавшая немедленно сообщила о случившемся в полицию и предоставила необходимые доказательства. В ходе допроса обвиняемая призналась, что хотела отравить коллегу, чтобы та не уходила в декрет. По словам женщины, она не могла самостоятельно справиться с возросшей нагрузкой на работе. Обвинения злоумышленнице пока не предъявлены.

Ранее жителя Южной Кореи обвинили в попытке отравить женщину лекарством от импотенции. 33-летний Ким Дон-хун посетил спортивное мероприятие в Сингапуре 28 ноября 2023 хода, в ходе которого добавил в напиток присутствующей там женщины тадалафил.

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      Алиса Удовик
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