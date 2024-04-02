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09:14, 2 апреля 2024Из жизни

Женщина вышла замуж за мужчину на 27 лет старше и родила детей

Daily Express US: в США женщина родила детей от мужчины на 27 лет старше нее

Фото: Ömürden Cengiz / Unsplash

Жительница США влюбилась в мужчину на 27 лет старше нее и вышла за него замуж. Об этом сообщает Daily Express US.

Гретхен Диллон из города Сиракьюс, штат Нью-Йорк, познакомилась с мужчиной по имени Майкл в супермаркете в октябре 2014 года. Женщина только переехала из штата Пенсильвания, поэтому была рада обзавестись новыми знакомствами. Пара стала общаться, и вскоре Майкл, страховой агент, предложил Гретхен работу. В мае 2015 года они вступили в отношения. По словам Майкла, его друзья были удивлены, когда узнали, что он выбрал в спутницы женщину практически вдвое младше него. Однако как только они познакомились с Гретхен, то отметили, что они отлично подходят друг другу.

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Возлюбленные поженились в феврале 2018 года, а спустя три года на свет появился их первый сын Шеннон. Позже супруги стали родителями во второй раз — 31 августа 2023 года у них родился младший сын Гален. На тот момент Гретхен было 38 лет, а Майклу — 65. Как рассказала женщина, у мужа уже есть два ребенка от предыдущих отношений. Сейчас он воспитывает двух маленьких сыновей и, хоть и не может быть максимально активным, все равно старается проводить с ними как можно больше времени. «Люди постоянно думают, что я их дедушка, но я просто смеюсь над этим», — говорит Майкл.

Гретхен призналась, что долгое время не хотела рожать детей. Майкл, в свою очередь, заявил, что именно это и привлекло его в возлюбленной. «Но эти двое — самое замечательное, что когда-либо случалось со мной. Я бы не хотел, чтобы было иначе», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что 23-летний мужчина стал встречаться с 50-летней женщиной и столкнулся с неожиданной реакцией окружающих. Люди часто принимают их за мать с сыном, что ставит влюбленных в неловкое положение.

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      Алиса Удовик
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