Пару с большой разницей в возрасте стали принимать за мать и сына

23-летний мужчина стал встречаться с 50-летней женщиной и столкнулся с неожиданной реакцией окружающих. Об этом пишет Metro.

Американцы Мики Сварингтон и Шери Салинас познакомились в приложении для свиданий в апреле 2023 года. Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, они почти сразу начали встречаться, и их отношения длятся уже почти год.

Окружающие часто принимают их за мать с сыном, что ставит влюбленных в неловкое положение. «Я даже не знаю, как отвечать людям, которые считают ее моей мамой, — рассказал молодой человек. — Это такая серая зона общения, которая часто ведет к тому, что приходится доказывать посторонним искренность наших отношений».

При этом семьи влюбленных поддерживают их выбор, хотя поначалу относились к нему настороженно. Мать Сварингтона дружит с Салинас, а сын Салинас, которому, как и Сварингтону, 23 года, отлично ладит с новым парнем матери. Заручившись поддержкой родных, пара по мере возможностей планирует менять отношение к партнерам с большой разницей в возрасте в обществе.

Ранее сообщалось, что 80-летняя женщина из Танзании завела отношения с таксистом на 56 лет младше нее. 24-летний Джордж и 80-летняя вдова Кэтрин Томас познакомились, когда она села на его мототакси.