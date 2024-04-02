Жители Юго-Восточной Азии предпочли Китай США

Опрос ISEAS: более половины жителей Юго-Восточной Азии предпочли Китай США

Более половины жителей Юго-Восточной Азии предпочли бы Китай США при необходимости объединиться с одной из соперничающих держав. К такому выводу пришли в сингапурском Институте исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS) по итогам регионального исследования, опубликованного на официальном сайте учебного заведения.

Опрос «Состояние Юго-Восточной Азии в 2024 году» показал, что 50,5 процента респондентов выбрали бы Китай вместо США, если бы АСЕАН пришлось выбирать чью-либо сторону.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что за год влияние Пекина на регион выросло почти на 12 пунктов. Согласно прошлогоднему опросу, 61,1 процента респондентов предпочли США и лишь 38,9 процента — КНР. «Эта тенденция особенно заметна среди респондентов из Малайзии (75,1 процента), Индонезии (73,2 процента), Лаоса (70,6 процента), Брунея (70,1 процента) и Таиланда (52,2 процента)», — говорится в тексте исследовании.

Уточняется, что Индонезия, Лаос и Малайзия получили значительную выгоду от китайской инициативы «Пояс и путь» и прочных торговых и инвестиционных отношений, что особо сильно отразилось на предпочтениях респондентов. Аналогичным образом поддержка США выросла на Филиппинах, несмотря на рост недоверия Вашингтону в остальных странах региона. В 2023 году предпочтение США отдали 78,8 процента опрошенных филиппинцев, а в 2024 году показатель вырос до 83,3 процента. «Этот рост последовал за более тесным союзом Филиппин с США в ответ на действия Китая в Южно-Китайском море», — заключили исследователи.

Ранее стало известно, что в некоторых странах Юго-Восточной Азии в 2024 году могут произойти государственные перевороты. Отмечается, что речь идет о самых бедных странах, где нет устойчивой государственной власти и где не работают политические институты, например Бангладеш и Мьянма.