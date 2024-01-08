Названы склонные к госпереворотам в 2024 году страны

Политолог Топорнин допустил госперевороты в странах Африки и Азии в 2024 году

В некоторых странах Африки и Юго-Восточной Азии в 2024 году могут произойти государственные перевороты. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он назвал государства, которые склонны к силовому сценарию смены власти.

Горячие точки — это несколько регионов в Африке и Юго-Восточной Азии. Речь идет о самых бедных государствах, где нет устойчивой государственной власти, где не работают политические институты, где все зависит от силы — у кого больше силы, тот и руководит процессами Николай Топорнин политолог

«Это те же самые страны, которые были замечены в этом году. Поскольку там военный режим, они в любой момент могут видоизмениться. Это Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Эритрея, Судан, Сомали. В Азии режим Бангладеш очень жесткий, там что-то может произойти, Мьянма рядом находится. Когда мы говорим о таких ситуациях, мы обращаем внимание на самые бедные страны, где такие режимы, которые держатся исключительно на военной силе», — допустил он.

По мнению политолога, глобально в 2024 году картина мира останется прежней. В таких регионах, как Европа или Латинская Америка, насильственная смена власти маловероятна. В государствах с военными диктатурами этот сценарий возможен, полагает Николай Топорнин.

«Изменения режима происходят не потому, что люди организовали революцию, как было в Европе. Здесь переворот могут организовать военизированные группировки. (…) Такие перевороты сверху, которые очень сложно спрогнозировать, потому что они не имеют под собой особой революционной почвы. Ничего не назревает, все происходит в режиме заговоров, когда мы просыпаемся, а в какой-то африканской стране произошел переворот, президента сместили, к власти пришла очередная военная хунта. У всех слова одни и те же, что они хотят улучшить жизнь своего народа. У них риторика та же самая, просто один военный режим сменяет другой», — заключил специалист.

В 2023 году в нескольких африканских странах произошли государственные перевороты. В июле мятежники пришли к власти в Нигере, в августе военные совершили переворот в Габоне, в сентябре такой же сценарий произошел в Конго. Кроме того, была попытка сменить режим в Буркина-Фасо, но нынешнее правительство, которое тоже возглавило страну в результате госпереворота, предотвратило ее.