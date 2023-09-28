В Буркина-Фасо предотвратили государственный переворот

Reuters: власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки госпереворота

Власти Буркина-Фасо рассказали, что во вторник, 26 сентября, силы безопасности страны успешно предотвратили попытку государственного переворота. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что ряд причастных к мятежу лиц среди военных и гражданского населения были задержаны. В настоящее время ведутся поиски тех, кто им помогал.

Ранее стало известно, что глава МИД Буркина-Фасо Оливия Руамба сообщила о намерении африканского государства наладить сотрудничество с Россией в сфере безопасности. По словам дипломата, этот вопрос был затронут в ходе переговоров с российским министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.