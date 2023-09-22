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01:50, 22 сентября 2023Мир

Буркина-Фасо захотела сотрудничать с Россией в сфере безопасности

Глава МИД Буркина-Фасо заявила о желании сотрудничать с РФ в сфере безопасности

Фото: Unsplash.com

Буркина-Фасо хочет наладить сотрудничество с Россией в сфере безопасности. От этом журналистам рассказала глава МИД африканского государства Оливия Руамба, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, этот вопрос был затронут в ходе переговоров с российским министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«С 2015 года Буркина-Фасо сталкивается с серьезной террористической угрозой. И мы призываем наших партнеров, имеющих опыт в этой сфере, помочь нам. Россия — одна из наших ближайших партнеров», — отметила Руамба.

В конце августа министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил, что страна приобретает у России вооружение «по хорошей цене» и заинтересована в продолжении этого сотрудничества.

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    Марина Совина
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