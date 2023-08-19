Минобороны Буркина-Фасо сообщило о закупках российского вооружения

Минобороны Буркина-Фасо заявило о закупках вооружения в России «по хорошей цене»

Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил, что страна приобретает у России вооружение «по хорошей цене» и заинтересована в продолжении этого сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства не стал раскрывать, о каком именно оружии идет речь. Он добавил, что Буркина-Фасо всегда использовала российское вооружение. «Сейчас мы увидели, что некоторые виды оружия эволюционировали. Мы наладили контакт. О деталях я вам сообщить не могу», — отметил он.

По словам Кулибали, ранее любое купленное у России оборудование вызывало негатив. По его словам, «традиционные партнеры» Буркина-Фасо не были этому рады, поскольку все закупки должны были идти через них. «Теперь, когда связи с Россией восстановлены, обмен будет идти напрямую», — сказал министр.

Ранее Кулибали заявил, что Буркина-Фасо рассматривает вопрос о приглашении в страну военных инструкторов из России для обучения местных вооруженных сил. Глава оборонного ведомства допустил появление российских специалистов в Буркина-Фасо в связи с непростой ситуацией с безопасностью в регионе.