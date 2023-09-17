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21:56, 17 сентября 2023Мир

Стало известно о перевороте в Конго

Местные СМИ сообщили о госперевороте в Конго

Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Местные СМИ сообщают о государственном перевороте в Республике Конго. В Telegram-канале URA.ru отмечается, что военные берут под контроль ключевые объекты в столице страны — Браззавиле, пока президент Дени Сассу-Нгессо находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Однако министр связи страны Тьерри Мунгалла заявил, что в стране все спокойно.

Ранее избранный президент Гватемалы Бернандо Аревало рассказал о подготовке госпереворота в стране. По словам Аревало, некоторые политики и чиновники не хотят признавать результаты выборов и «запустили в ход план по нарушению конституционного порядка».

За последнее время госпереворот произошел в двух африканских странах — Габоне и Нигере. В обеих государствах к власти пришли военные.

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    Юлия Мискевич
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