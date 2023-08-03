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12:00, 3 августа 2023Экономика

Пережившей госпереворот стране предрекли экономический крах

Moody's спрогнозировал дефолт Нигера после военного переворота

Фото: Balima Boureima / Reuters

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's понизили рейтинг Нигера, одной из беднейших стран мира, сразу на две ступени: с B3 до Caa2 — с вероятностью дальнейшего ухудшения экономического положения на фоне госпереворота, который начался в конце июля. Об этом сообщает местное издание Business Day.

Согласно рейтинговой шкале, B3 относится к так называемой спекулятивной категории и подразумевает, что гособязательства страны подвержены высокому кредитному риску. В то же время Caa2 означает существенное ухудшение финансовых возможностей властей для осуществления выплат по суверенному долгу.

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В качестве одной из главных причин изменения рейтинга Нигера аналитики назвали усиление санкционного давления на страну. В частности, на ухудшение ситуации будут влиять ограничения, введенные Экономическим сообществом западноафриканских государств и Западноафриканского экономического и валютного союза и подразумевающие приостановку всех экономических операций с Нигером, а также заморозку активов государства в центробанках и коммерческих банках. Эксперты рейтингового агентства прогнозируют, что подобные меры не позволят стране осуществить выплаты по госдолгу, что по определению является дефолтом.

Военный мятеж в Нигере возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, которого впоследствии провозгласили новым главой страны. Одними из первых мер новых властей стали введение комендантского часа, приостановка действия местной конституции и запрет любой политической активности среди партий.

Ранее Всемирный банк приостановил выделение денежных средств Нигеру за исключением программ финансирования в частном секторе. Причиной подобного решения стал военный переворот в африканской стране. В банке заявили, что «обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера». При этом сроки приостановки кредитной помощи в организации уточнять не стали.

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    Анатолий Акулов
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