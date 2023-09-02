Президент Гватемалы заявил о подготовке госпереворота в стране

Президент Гватемалы Аревало заявил, что ряд политиков готовит госпереворот

Избранный президент Гватемалы Бернандо Аревало заявил о подготовке госпереворота в стране. Его слова передает РИА Новости.

По словам Аревало, некоторые политики и чиновники не хотят признавать результаты выборов и «запустили в ход план по нарушению конституционного порядка». «Эти действия представляют собой государственный переворот, который продвигается изнутри институтов, которые должны гарантировать правосудие в нашей стране», — сказал он.