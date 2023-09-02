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06:51, 2 сентября 2023Мир

Президент Гватемалы заявил о подготовке госпереворота в стране

Президент Гватемалы Аревало заявил, что ряд политиков готовит госпереворот
Бернандо Аревало

Бернандо Аревало. Фото: Cristina Chiquin / Reuters

Избранный президент Гватемалы Бернандо Аревало заявил о подготовке госпереворота в стране. Его слова передает РИА Новости.

По словам Аревало, некоторые политики и чиновники не хотят признавать результаты выборов и «запустили в ход план по нарушению конституционного порядка». «Эти действия представляют собой государственный переворот, который продвигается изнутри институтов, которые должны гарантировать правосудие в нашей стране», — сказал он.

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    Марина Совина
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