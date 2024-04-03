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04:30, 3 апреля 2024Ценности

49-летняя ведущая снялась в бикини после расставания с возлюбленным

Ведущая Ларса Пиппен снялась в бикини после расставания с сыном Майкла Джордана

@larsapippen

Американская ведущая Ларса Пиппен снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 49-летняя знаменитость запечатлена позирующей на яхте во Флориде. Она предстала перед камерой в бикини розово-голубого цвета и черных солнцезащитных очках. Известно, что неделю назад Пиппен рассталась со своим возлюбленным, 33-летним бизнесменом и сыном знаменитого баскетболиста Майкла Джордана Маркусом.

Поклонники оценили фигуру телезвезды в комментариях под постом. «Выглядишь потрясающе, как всегда», «Божественное тело», «Шикарно выглядишь», «Можно ли достичь такого тела после месяца тренировок? Раскрой секрет», «Эти ноги великолепны», — высказывались они.

Ранее британская актриса и ведущая Аманда Холден также порадовала фанатов откровенным видео. На опубликованных кадрах 53-летняя знаменитость показала фигуру в бикини красного цвета, которое состояло из бюстгальтера бандо и плавок.

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      Мария Винар
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