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19:41, 1 апреля 2024Ценности

Популярная 53-летняя ведущая показала фигуру в бикини

53-летняя ведущая Аманда Холден показала фигуру в красном бикини

Кадр: видео @noholdenback

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден порадовала фанатов откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 53-летняя знаменитость показала фигуру в бикини красного цвета, состоящем из бюстгальтера бандо и плавок. При этом в качестве аксессуаров она выбрала браслеты и солнцезащитные очки.

Поклонники восхитились моложавой внешностью звезды и принялись писать комплименты в комментариях под роликом. «Как получить такое роскошное тело?», «Ты точно стареешь задом наперед», «Потрясающая фигура», «Как всегда роскошна», «Невозможно поверить в твой настоящий возраст. Выглядишь так, как будто тебе не больше 25 лет», — высказывались они.

В марте сообщалось, что Аманда Холден появилась на публике в откровенном наряде. Тогда ведущая пришла на работу в студию радио Heart FM в платье длины макси зеленого цвета. На размещенных кадрах было видно, что от бюстгальтера звезда отказалась.

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      Мария Винар
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