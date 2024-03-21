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01:10, 21 марта 2024Ценности

Популярная ведущая пришла на работу без бюстгальтера

Ведущая Аманда Холден пришла на работу в студию радио Heart FM без бюстгальтера

Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость пришла на работу в студию радио Heart FM в платье длины макси зеленого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что от бюстгальтера звезда отказалась. В качестве обуви она выбрала золотые туфли на высоком каблуке.

Холден сделала макияж в стиле smoky eyes, а волосы распустила. Бренд своего наряда она не уточнила.

В ноябре 2023 года Аманда Холден вышла в свет в оголяющем тело наряде и привлекла внимание фотографов. Тогда ведущая посетила благотворительный гала-концерт Make Some Noise, который был организован радиокомпанией Global Radio. Для мероприятия знаменитость выбрала черное платье с высоким разрезом и прозрачным верхом с глубоким декольте.

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      Карина Черных
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