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09:46, 3 апреля 2024Ценности

53-летняя телезвезда показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

Фото: @bethennyfrankel

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель снялась в откровенном виде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых показала фигуру в синем бикини, оформленном геометрическим принтом и цепями на лямках. При этом она позировала у бассейна в соломенной шляпе и солнцезащитных очках. В качестве украшений женщина выбрала часы, золотые браслеты и цепь с подвесками в виде клеверов.

Фото: @bethennyfrankel

Поклонники удивились внешнему виду Франкель, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Как ты можешь быть такой худой?», «Съешь бургер, пожалуйста», «Я хочу знать, как иметь большую грудь без жира? Я думала, что у нее нет имплантов», «Ты, как всегда, выглядишь потрясающе», «Очень красивая женщина», «Невероятное тело», — писали они.

В марте папарацци запечатлели Бетенни Франкель в откровенном виде. Тогда телезвезда попала в объективы фотографов на пляже Бондай-Бич в Сиднее, Австралия. На размещенных снимках знаменитость предстала в бикини синего цвета, который состоял из бюстгальтера с рюшами и плавок с высокой посадкой.

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      Мария Винар
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