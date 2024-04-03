63-летний священник взял в жены 12-летнюю девочку

Ghana Web: в Гане священник взял в жены 12-летнюю девочку

В Гане влиятельный 63-летний священник женился на 12-летней девочке и вызвал возмущение со стороны общественности. Об этом сообщает Ghana Web.

Нуумо Боркети Лове Цуру XXXIII заключил брак с девочкой 30 марта. На церемонии присутствовали десятки местных жителей. Женщины, находившиеся на свадьбе, призывали юную невесту быть готовой к выполнению супружеских обязанностей, наряжаться и пользоваться духами, чтобы быть более сексуально привлекательной для священника.

Многие жители африканской страны восприняли эти комментарии как показатель, что брак между священником и девочки не был лишь церемониальным. Они призвали провести расследование в отношении Цуру.

Лидеры общины Нунгуа, к которой принадлежат и девочка, и священник, заявили, что критика церемонии бракосочетания «исходит из невежества». Они отметили, что роль девушки как жены священника является «чистой традицией и обычаем». По словам лидеров общины, девочка еще шесть лет назад начала проходить необходимые обряды, чтобы в будущем стать женой священника. Они подчеркнули, что это не помешало ей получить образование.

Несмотря на это, возмущенные местные жители потребовали расторгнуть брак, так как он нарушает закон страны. В Гане браки разрешены только с 18 лет.

Согласно местным традициям, в будущем невесте предстоит пройти еще одну церемонию, которая подготовит ее к супружеским обязанностям жены священника, в том числе к рождению детей. Когда она состоится, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США осудили мужчину, который женился на десяти женщинах, разъезжая по стране и представляясь епископом. Он обманом заставлял женщин из религиозных общин выходить за него замуж, обеспечивать жильем и деньгами.

