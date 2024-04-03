Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:05, 3 апреля 2024Из жизни

63-летний священник взял в жены 12-летнюю девочку

Ghana Web: в Гане священник взял в жены 12-летнюю девочку

Фото: Tai's Captures / Unsplash

В Гане влиятельный 63-летний священник женился на 12-летней девочке и вызвал возмущение со стороны общественности. Об этом сообщает Ghana Web.

Нуумо Боркети Лове Цуру XXXIII заключил брак с девочкой 30 марта. На церемонии присутствовали десятки местных жителей. Женщины, находившиеся на свадьбе, призывали юную невесту быть готовой к выполнению супружеских обязанностей, наряжаться и пользоваться духами, чтобы быть более сексуально привлекательной для священника.

Многие жители африканской страны восприняли эти комментарии как показатель, что брак между священником и девочки не был лишь церемониальным. Они призвали провести расследование в отношении Цуру.

Материалы по теме:
Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Его величество ЧебурашкаФаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
31 декабря 2019
«Влюбила в себя султана» Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
«Влюбила в себя султана»Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
16 января 2021

Лидеры общины Нунгуа, к которой принадлежат и девочка, и священник, заявили, что критика церемонии бракосочетания «исходит из невежества». Они отметили, что роль девушки как жены священника является «чистой традицией и обычаем». По словам лидеров общины, девочка еще шесть лет назад начала проходить необходимые обряды, чтобы в будущем стать женой священника. Они подчеркнули, что это не помешало ей получить образование.

Несмотря на это, возмущенные местные жители потребовали расторгнуть брак, так как он нарушает закон страны. В Гане браки разрешены только с 18 лет.

Согласно местным традициям, в будущем невесте предстоит пройти еще одну церемонию, которая подготовит ее к супружеским обязанностям жены священника, в том числе к рождению детей. Когда она состоится, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США осудили мужчину, который женился на десяти женщинах, разъезжая по стране и представляясь епископом. Он обманом заставлял женщин из религиозных общин выходить за него замуж, обеспечивать жильем и деньгами.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      В украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. С их помощью ВСУ определяют позиции российских военных

      В МОК уточнили требования по нейтральной форме россиян на Олимпиаде

      ВВС Украины рассказали о летной подготовке пилотов для F-16

      Стало известно об отказе Бразилии от военной помощи Украине

      Россия нарастила ввоз рыбы и морепродуктов

      В Армении рейтинг одобрения Пашиняна упал до исторического минимума

      Захарова анонсировала ответ на санкции Южной Кореи против российских судов

      На Западе обеспокоились скорым прорывом обороны Украины

      63-летний священник взял в жены 12-летнюю девочку

      Зеленский созвонился с премьером Японии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше