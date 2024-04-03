NYT: администрация Байдена призвала Конгресс продать истребители F-15 Израилю

Администрация американского лидера Джо Байдена призвала Конгресс США одобрить продажу истребителей F-15 Израилю. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Администрация Байдена требует от Конгресса одобрить план продажи Израилю истребителей F-15 на 18 миллиардов долларов», — пишет газета.

Источники издания отмечают, что администрация президента и сам Байден также сопротивляются всем попыткам парламентариев ограничить продажу американского оружия Израилю. При этом Госдепартамент США также обратился к двум комитетам Конгресса с призывом одобрить продажу F-15 и боеприпасов.

Ранее стало известно, что США передадут Израилю истребители и бомбы, несмотря на разногласия сторон относительно проведения операции в Рафахе. В пакет военной помощи войдут около двух тысяч бомб MK-84 и 500 бомб MK-82, а также 25 истребителей F-35A.