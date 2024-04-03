Актер из сериала «Солдаты» остался без зубов

У актера из сериала «Солдаты» Шибанова выпали все зубы из-за пародонтита

У 45-летнего российского актера Юрия Шибанова, снявшегося в таких сериалах, как «Штрафбат» и «Солдаты», выпали все зубы. Об этом пишет StarHit.

Артист рассказал, что страдает от пародонтита. «Их нет, потому что у мня пародонтит. Но сейчас я занимаюсь нижней челюстью», — сказал он.

Также у актера, который исполнил в «Солдатах» роль сержанта Фахрутдинов, обнаружили психическое расстройство. «У меня диагностировали биполярное расстройство. Хотя вначале был диагноз "шизофрения"», — поделился актер.

Ранее сообщалось, что у актера Романа Мадянова, известного по роли полковника Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», нашли рак легкого.