Обнаружен новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Molecular Psychiatry: ультразвук улучшает когнитивные функции при деменции

Ученые Квинслендского университета в Австралии обнаружили новый способ борьбы с ухудшением когнитивных функций во время болезни Альцгеймера с помощью ультразвука. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

До сих пор считалось, что улучшения когнитивных функций можно добиться, лишь очищая мозг от амилоидных бляшек, которые блокируют связь между нейронами и приводят к развитию потери памяти и другим симптомам деменции.

Предыдущие исследования показали, что с помощью микропузырьков можно увеличить проницаемость гематоэнцефалического барьера, что позволяет активировать микроглию — макрофагов центральной нервной системы. Эти клетки очищают мозг от амилоидных бляшек.

В новой работе ученые использовали ультразвуковое сканирование на мышиной модели болезни Альцгеймера и наблюдали значительное улучшение памяти. По словам авторов, ультразвук оказывает прямое воздействие на нейроны, повышая пластичность и улучшая функционирование мозговых сетей, хотя и не способствует очищению от амилоидных бляшек.

Лечение было более эффективным при более высокой частоте (1 мегагерц), чем при частоте в диапазоне, изучаемом в настоящее время в клинических исследованиях у пациентов с AD (286 килогерц).