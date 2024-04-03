Англичанин сознался в краже золотого унитаза из дворца Черчиллей

Англичанин сознался в краже золотого унитаза из дворца, где родился Черчилль

Один из четырех обвиняемых в краже золотого унитаза стоимостью 4,8 миллиона фунтов (чуть больше шести миллионов долларов) из Блейнхеймского дворца в британском графстве Оксфордшир признал свою вину. Об этом сообщает Sky News.

Унитаз из восемнадцатикаратного золота весом около ста килограммов под названием «Америка» создал итальянский художник Маурицио Каттелан. В 2016 году его установили в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а после перевезли в Бленхеймский дворец — родовую резиденцию герцогов Мальборо (титул носили члены семейства Черчиллей).

Один из подозреваемых, 39-летний англичанин Джеймс Шин, житель города Уэллингборо в графстве Нортгемптоншир — признал вину.

Неизвестные похитили золотой унитаз из дворца, где родился бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, в 2019 году. В воровстве обвинили четырех человек.