Армения подчинилась влиянию Запада в вопросе с российскими картами «Мир»

Захарова: Ереван подчинился влиянию Запада в вопросе с картами «Мир»

Армения поддалась влиянию западных стран в решении прекратить использование карт «Мир». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе экономика страны понесет ощутимые потери», — добавил она.

По словам высокопоставленного дипломата, граждане Армении столкнутся с серьезными неудобствами, а работающим на территории России армянам будет сложнее переводить средства на родину.

Более того, Захарова отметила, что возможность платить картой потеряют и туристы. Она напомнила, что в 2023 году число путешественников из России превысило миллион человек.

«Я уверена, что, к сожалению, издержки от этого шага гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций», — резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

Большинство банков Армении прекратили работать с картами российской платежной системы «Мир» из-за «беспрецедентного давления» со стороны США. Так решение финансовых организаций прекратить обслуживание карт объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.