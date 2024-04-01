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12:56, 1 апреля 2024Экономика

Прекращение работы большинства банков Армении с картами «Мир» объяснили

Песков: банки Армении прекратили работать с картами «Мир» из-за давления США

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Большинство банков Армении прекратили работать с картами российской платежной системы «МИР» из-за «беспрецедентного давления» со стороны США. Так решение финансовых организаций прекратить обслуживание карт объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Этому есть другие объяснения, неоднократно говорили, что страны сталкиваются с беспрецедентным давлением. Компании, банки принимают меры. Это не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и по исправлению ситуации», — заявил представитель Кремля.

Банки Армении прекратили обслуживать карты российской платежной системы «Мир» с 30 марта. Исключением стал только «ВТБ Армения», у которого в стране 53 отделения и более 190 банкоматов. Держателям карт доступны снятие наличных в банкоматах и оплата услуг в онлайн-банке.

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Центральный банк Армении пояснил, что коммерческие организации сами решают, с какими платежными системами им сотрудничать, делая это в том числе с учетом рисков, связанных с санкциями. Однако регулятор призвал банки надлежащим образом информировать своих клиентов в случае изменения ситуации с условиями их обслуживания.

23 февраля Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков и Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир». Кроме того, под рестрикции Штатов попали ряд российских банков. В частности, «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Быстробанк», «Датабанк», «Модульбанк».

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      Вячеслав Агапов
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