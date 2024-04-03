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15:24, 3 апреля 2024Россия

Армия России заняла более выгодные рубежи на одном из направлений в зоне СВО

Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла более выгодные рубежи на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным военного ведомства, за сутки на указанном направлении были отражены десять контратак противника.

Суточные потери украинских войск составили до 390 человек. Помимо этого, российские войска уничтожили два бронеавтомобиля противника и четыре артиллерийских орудия.

3 апреля в Минобороны России рассказали о захвате опорного пункта Вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО. Украинский гарнизон не смог разгадать маневра российских штурмовиков и сдался, отметили там.

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