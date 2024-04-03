В Минобороны России рассказали о сдавшемся в плен гарнизоне опорного пункта ВСУ

МО РФ: добровольцы ВС России взяли в плен гарнизон опорного пункта ВСУ

Российские добровольцы на артемовском направлении смогли захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводит РИА Новости.

По данным агентства, в штурме принимали участие как пехотинцы их диверсионно-штурмовой бригады «Невский», так и артиллеристы, осуществившие артподготовку перед заходом бригады.

«Противник не (...) предугадал тщательно спланированный маневр российских штурмовиков», — рассказали в оборонном ведомстве. В итоге, понеся потери, гарнизон опорника сдался в плен.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге военного врача, который в решающий момент перехватил управление танком и помешал прорыву ВСУ на одном из участков фронта в зоне СВО. Украинские подразделения в результате столкновения с российскими войсками отступили, понеся большие потери, уточнили в ведомстве.