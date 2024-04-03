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11:11, 3 апреля 2024Россия

В Минобороны России рассказали о сдавшемся в плен гарнизоне опорного пункта ВСУ

МО РФ: добровольцы ВС России взяли в плен гарнизон опорного пункта ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские добровольцы на артемовском направлении смогли захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводит РИА Новости.

По данным агентства, в штурме принимали участие как пехотинцы их диверсионно-штурмовой бригады «Невский», так и артиллеристы, осуществившие артподготовку перед заходом бригады.

«Противник не (...) предугадал тщательно спланированный маневр российских штурмовиков», — рассказали в оборонном ведомстве. В итоге, понеся потери, гарнизон опорника сдался в плен.

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