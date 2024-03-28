МО: военный врач перехватил управление танком и помешал прорыву ВСУ в зоне СВО

Военный врач с позывным Велес в решающий момент перехватил управление танком и помешал прорыву Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). О подвиге российского военнослужащего рассказали в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram.

«В ходе очередной попытки ВСУ прорваться к населенному пункту Козинка Белгородской области военный врач занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям противника и корректировал крупнокалиберную артиллерию», — уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские подразделения в результате столкновения с российскими войсками отступили, понеся большие потери.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил о мощных ударах России по ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. Российские атаки создали проблемы не только для армии, но и для энергетики Киева.