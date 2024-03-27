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21:28, 27 марта 2024Мир

В Британии заявили о мощных ударах России по ВСУ

Британский эксперт Меркурис заявил о мощных ударах России по ВСУ

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Российская армия нанесла мощные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на всей линии соприкосновения. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

«Я никогда раньше не наблюдал такой интенсивной работы артиллерии», — сказал он. По его словам, российские военные бьют по украинской армии «очень жестко на всем протяжении фронта».

Эксперт добавил, что удары уже создали большие проблемы не только в ВСУ, но и в энергетике Киева. Он подчеркнул, что российская артиллерия работает интенсивно. По его словам, это приводит к фатальным последствиям, в частности, для офицерского состава ВСУ.

Ранее 27 марта ВСУ уже атаковали поселок Поляна Белгородской области. Загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг возгорания потушили своими силами до приезда оперативных служб.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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