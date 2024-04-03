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15:20, 3 апреля 2024Экономика

Банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир»

Банки Киргизии с 3 апреля прекратили обслуживание российских карт «Мир»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банки Киргизии с 3 апреля прекратили обслуживание российских карт системы «Мир» из-за опасений вторичных санкций США, сообщается на сайте ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» Киргизии, который является оператором национальной платежной системы «Элкарт».

Уточняется, что уже с девяти утра по московскому времени стали недоступны в том числе снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карту и интернет-платежи с использованием карт «Мир».

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