Банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир»

Банки Киргизии с 3 апреля прекратили обслуживание российских карт «Мир»

Банки Киргизии с 3 апреля прекратили обслуживание российских карт системы «Мир» из-за опасений вторичных санкций США, сообщается на сайте ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» Киргизии, который является оператором национальной платежной системы «Элкарт».

Уточняется, что уже с девяти утра по московскому времени стали недоступны в том числе снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карту и интернет-платежи с использованием карт «Мир».