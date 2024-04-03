Байден раскритиковал Израиль за недостаточную защиту гражданских в Газе

Джо Байден осудил Израиль за недостаточную защиту гражданского населения в Газе

Президент США Джо Байден раскритиковал Израиль за недостаточную защиту гражданского населения в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты неоднократно призывали Израиль избегать того, чтобы военные операции затрагивали гуманитарные. Американский лидер отметил, что для защиты гуманитарных работников Израиль также делает недостаточно.

«Я разъярен и мое сердце разбито из-за смерти семерых работников "Всемирной центральной кухни", включая одного американца», — сказал глава Белого дома.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби подтвердил гибель американца от удара Израиля по сотрудникам НКО «Всемирная центральная кухня» в секторе Газа.