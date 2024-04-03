Байден впервые за долгое время обошел Трампа по опросам

Newsweek: Байден впервые за долгое время обошел Трампа по опросам

Президент США Джо Байден впервые за долгое время обошел по опросам бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Newsweek.

«Хотя ситуация остается таковой и ситуация может измениться до ноября, согласно опросу Morning Consult, действующий президент лидирует с 44 процентами голосов. Трамп, предполагаемый кандидат в президенты от республиканской партии на 2024 год, по прогнозам, наберет 42 процента голосов в опросе», — отмечается в материале издания.

При этом авторы подчеркивают, что тенденция к росту популярности Байдена началась с января, когда Трамп обходил его на пять процентных пунктов. При этом ряд других социальных служб отмечают сохранение лидерства у кандидата от республиканцев.

Ранее 53 процента опрошенных заявили, что Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего. Лишь 24 процента опрошенных назвали действующего американского лидера более сильным главнокомандующим.