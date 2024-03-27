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03:16, 27 марта 2024Мир

Большинство американцев сочли Байдена слабым главнокомандующим

Rasmussen Reports: 53% американцев заявили, что Байден слабый главнокомандующий

Фото: The White House / Reuters

Президент США Джо Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего. Такое мнение высказали 53 процента участников опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Еще 20 процентов респондентов сочли действующего главу Белого дома «приблизительно равным» предшественникам. Лишь 24 процента опрошенных заявили, что Байден более сильный главнокомандующий. Исследование проводилось онлайн и по телефону, участие в нем приняли 1114 человека. При этом организаторы опроса не уточняли, с какими именно предшественниками респондентам предлагается сравнить действующего американского лидера.

Ранее большинство американцев посчитали Джо Байдена слишком старым для еще одного срока. Кроме того, Байден вошел в список главных политических неудачников года в США по версии Fox News.

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      Марина Совина
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