Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:35, 24 декабря 2023Мир

Байдена признали одним из главных политиков-неудачников 2023 года

Fox News: Байден вошел в список главных политических неудачников года в США
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Действующего президента США Джо Байдена признали одним из семи главных политических неудачников года. Список таких американских политиков, куда вошел Байден, составил и опубликовал телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что в 2023 году «80-летний главнокомандующий» столкнулся с возможным импичментом, а также с рекордно низкими рейтингами среди избирателей, с которыми ему придется бороться и в наступающем году.

«Несмотря на то что Байден путешествовал по стране и рекламировал ключевые победы своего президентства (…), он все еще работает над тем, чтобы убедить избирателей в своей готовности остаться в Белом доме еще на четыре года», — сообщили авторы Fox News.

Помимо проблем, связанных с его возрастом и здоровьем, Байден столкнулся с серьезной критикой из-за поддержки Израиля в конфликте с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Предварительные опросы избирателей в последние недели показали низкие рейтинги поддержки Байдена.

Кроме Байдена, в список попали бывший мэр Чикаго Лори Лайтфут, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, член Демпартии Сюзанна Гибсон, член Палаты представителей Рашида Тлайб, политик Джордж Сантос и бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Ранее сообщалось, что Республиканская партия США готовит законопроекты об исключении действующего президента из избирательных бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Рейтинг одобрения работы Байдена упал до 27 процентов среди независимых избирателей.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США объявили о расширении своей территории в Арктике. На нее также претендуют Россия и Канада

      Испанский шахматист оценил санкции против российского спорта

      На берегу Москвы-реки нашли заряженный иностранный гранатомет

      В ДНР отключили один из блоков ТЭС

      В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ

      В Госдуме призвали не брать «грязные деньги» Ивлеевой

      Генерал Украины рассказал о невозможности мобилизовать 500 тысяч граждан в ВСУ

      Инстасамка вспомнила о травле в школе

      Путина удивил попросивший танк вместо отпуска и денег Герой России

      Российские военные рассказали о трофейном оружии в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости