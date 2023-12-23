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01:00, 23 декабря 2023Мир

Республиканцы захотели исключить Байдена из бюллетеней в трех штатах

Республиканская партия захотела исключить Байдена из бюллетеней в трех штатах
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Республиканская партия США готовит законопроекты об исключении действующего президента Джо Байдена из избирательных бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Об этом сообщает Breitbart.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до 27 процентов среди независимых избирателей. Самые низкие оценки американский лидер получил по вопросам экономики (24 процента) и участия США в конфликте Израиля и ХАМАС (25 процентов).

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      Юлия Мискевич
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