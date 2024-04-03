Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 3 апреля 2024Экономика

Белгород назвали одним из самых благоприятных городов для жизни в России

Минстрой: Белгород оказался среди городов-лидеров по комфорту для жизни в России
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Белгород назвали одним из самых благоприятных городов для жизни в России. Он занял одну из лидирующих позиций в рейтинге Минстроя по качеству городской среды по итогам 2023 года.

В индексе качества городской среды оценивают качество зеленых территорий, уличной инфраструктуры, городского пространства, жилья, деловой и досуговой инфраструктуры. Параметры анализируют по показателям экологичности, комфортности и безопасности.

Белгород набрал 250 баллов из 360 возможных. В категории крупных городов (с населением от 250 тысяч до одного миллиона человек) его опередили Ярославль, Мытищи и Химки — они набрали по 251 баллу.

При этом с конца 2023 года Белгород подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последняя атака произошла вечером 1 апреля. Обстрел Белгорода и Белгородского района велся из реактивной системы залпового огня Vampire. По словам мэра города Валентина Демидова, повреждения получил многоэтажный дом и торговый центр.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

      В России выросло число природных катаклизмов

      Россия нанесла удар по ангару для производства и хранения беспилотников ВСУ

      Минобороны отчиталось о ситуации под Авдеевкой

      В России оценили рост цен на жизненно важные лекарства

      Армия России заняла более выгодные рубежи на одном из направлений в зоне СВО

      Россияне признались в желании отдыхать на работе

      Невеста удивила пользователей сети свадебным платьем за 1,5 тысячи рублей

      Банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир»

      Армения подчинилась влиянию Запада в вопросе с российскими картами «Мир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше