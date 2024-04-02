Мэр описал разрушения после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Мэр Демидов: в Белгороде после атаки пострадал фасад ТЦ, повреждена многоэтажка

После атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород вечером в понедельник, 1 апреля, повреждения получил многоэтажный дом и торговый центр. Разрушения после обстрела описал мэр российского города Валентин Демидов в Telegram-канале.

«Повреждено остекление в одной многоэтажке (4 квартиры) и соцобъекте. Осколками посечено 2 автомобиля. Сильно пострадал фасад торгового центра, инженерные коммуникации внутри здания», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что на месте обстрела работают оперативные службы. Специалисты проводят обход квартир, чтобы зафиксировать повреждения от атаки Украины.

За сутки в Белгороде из-за обстрелов со стороны ВСУ зафиксировали повреждения в 23 многоэтажках и в 7 частных домах, а также в 5 соцобъектах и 4 хозсубъектах. В общей сложности также пострадал 41 автомобиль.

В Белгородской области 1 апреля дважды объявляли сигнал ракетной опасности. При первой атаке на Белгород пострадали десять человек, троих из них отпустили лечиться амбулаторно. Обстрел Белгорода и Белгородского района велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, средства ПВО перехватили 17 снарядов.