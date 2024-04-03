Белоруссия рассмотрит выплаты пенсий бывшим украинским военным

Правительство Белоруссии предложило выплаты пенсий бывшим украинским военным

Совет министров Белоруссии рассматривает возможность выплаты пенсий бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий законопроект опубликован на официальном правовом портале Белоруссии.

Белорусское правительство подготовило проект изменений в законе о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Согласно предложению, выплаты пенсий предусмотрены для бывших украинских военных и членов их семей, прибывших на постоянное проживание в страну.

«Право на пенсионное обеспечение предоставляется в случае увольнения этих военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава с военной службы или со службы на Украине до 24 февраля 2022 года», — говорится в тексте инициативы. Отмечается, что пенсии будут назначать при условии прекращения им выплат по прежнему месту жительства.

Ранее в Белоруссии задержали пытавшегося вступить в ВСУ через «бот Буданова» мужчину. Для вступления в ВСУ мужчина должен был подорвать железную дорогу или бросить «коктейль Молотова» в отель, где жили россияне.