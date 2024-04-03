Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 3 апреля 2024Бывший СССР

Белоруссия рассмотрит выплаты пенсий бывшим украинским военным

Правительство Белоруссии предложило выплаты пенсий бывшим украинским военным

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Совет министров Белоруссии рассматривает возможность выплаты пенсий бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий законопроект опубликован на официальном правовом портале Белоруссии.

Белорусское правительство подготовило проект изменений в законе о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Согласно предложению, выплаты пенсий предусмотрены для бывших украинских военных и членов их семей, прибывших на постоянное проживание в страну.

«Право на пенсионное обеспечение предоставляется в случае увольнения этих военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава с военной службы или со службы на Украине до 24 февраля 2022 года», — говорится в тексте инициативы. Отмечается, что пенсии будут назначать при условии прекращения им выплат по прежнему месту жительства.

Ранее в Белоруссии задержали пытавшегося вступить в ВСУ через «бот Буданова» мужчину. Для вступления в ВСУ мужчина должен был подорвать железную дорогу или бросить «коктейль Молотова» в отель, где жили россияне.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

      Подполье сообщило о нашествии иностранных наемников в Харькове

      В Германии задержали шедшее из России судно из-за возможного нарушения санкций

      В НАТО усомнились в идее создать фонд на 100 миллиардов долларов для Украины

      Раскрыт размер средней зарплаты в России

      Задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» за мошенничество

      Белоруссия рассмотрит выплаты пенсий бывшим украинским военным

      Ведущая Первого канала раскрыла подробности работы с Эрнстом

      Крестник главаря ОПГ Шишкана вор в законе Стокозуб попался на вымогательстве

      Полуголый турист устроил пьяный дебош на улице и укусил мотоциклиста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше